Son dakika haber: "Polis beni bilgisayardan görmüyor mu" diyen karantinadaki çocuğa sürpriz gecikmedi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada bulunan bir çocuğun sürekli annesine 'Polis abiler beni bilgisayardan görmüyorlar mı' demesi üzerine olayı duyan polis ekipleri, minik çocuğun kapısına pasta ve çeşitli hediyeler bıraktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde korona nedeniyle karantinada bulunan ve aynı zamanda bugün doğum günü olan Koray Bulut Taş, evinin yakınlarında bulunan kavşağa gelen polislere pencereden bakarak, "Polis abiler beni bilgisayardan görmüyorlar mı" diye annesine bir süre önce söyleniyordu.

En son 23 Nisan olması sebebiyle emniyet ve jandarma araçlarının konvoyunu gören minik Koray annesine daha sık söylenmeye başlandı. Bunun üzerine minik Koray'ın annesinin girişimleri sonucu durumdan haber olan polis ekipleri, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve doğum günü olması sebebiyle Koray Bulut Taş'a güzel bir sürpriz yaptı. Polis ekipleri, yanlarına aldıkları pasta ve çeşitli hediyeler minik çocuğun bulunduğu apartmana gitti. Evinin penceresinden polisleri gören minik Koray, polis ekiplerine çok teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Apartman girişine gelen polis ekipleri, "Bugün hem doğum günün bir de 23 Nisan sende dışarıya çıkamıyormuşsun. Karantinadaymışsın. O yüzden biz sana geldik. Doğum günün kutlu olsun" dediler.

Polis ekipleri ellerindeki hediye ve pastaları korona virüs salgını nedeniyle karantinada bulunan minik Koray'ın bulunduğu evin kapısına bıraktı. - TEKİRDAĞ