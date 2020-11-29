Uşak'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Uşak'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor
29.11.2020 23:55
Uşak'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması tekrardan saat 20.00 itibariyle başladı.
Uşak'ta kısıtlama denetimleri devam ediyor
UŞAK - İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması tekrardan saat 20.00 itibariyle başladı. Uşak'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Uşak'ta çeşitli bölgelerde denetlemeler düzenledi. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini göstererek yoluna devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis ve bekçi ekiplerince düzenlenen denetimler, kentin bir çok yerinde kısıtlamalar bitene kadar devam edecek.
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