Son dakika haber... Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

10.04.2022 08:54
Son dakika haber... Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu araçta yaptığı aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Uşak karayolunda yaptığı denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.T., M.U. ve Y.I., gözaltına alındı. Şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika


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