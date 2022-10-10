Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı

10.10.2022 15:53

Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı Kocaeli'de biri polis ekip otosu olmak üzere 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de biri polis ekip otosu olmak üzere 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde aralarında polis memurunun da olduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö idaresindeki 41 ACM 523 plakalı Nissan marka cip, Ö.T hakimiyetindeki 41 PS 540 plakalı otomobil ve polis ekip otosu zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü S.Ö., yanında yolcu olarak bulunan S.Ş ve polis memuru F.H. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekip otosu zincirlemeye kazaya karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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