Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı

11.04.2022 11:10
Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı

Son dakika haber... Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Abdurrahmangazi Camii avlusunda, teravih namazı sonrası Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma ikramında bulundu.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Abdurrahmangazi Camii avlusunda, teravih namazı sonrası Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma ikramında bulundu. Cami cemaatiyle bir araya gelen polisler, istek ve önerileri dinledi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Abdurrahmangazi Camii avlusunda, teravih namazı sonrası lokma ikramında bulundu. Programa İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Sultanbeyli Kızılay Şube Başkanı Hasan Gülay, Sultanbeyli İş Kadınları Dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı. Polisler, hazırlanan sıcak lokmaları İETT yolcularına, minibüs yolcularına, taksi şoförlerine ve vatandaşlara dağıtmayı da ihmal etmedi. 7'den 70'e vatandaşlar, standın önüne gelerek lokma aldı. Polis ekipleri tüm şehitlerin anısına lokma dağıtımı yaptıklarını ve vatandaştan dua istediklerini söyledi. Dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında iftar öncesi ve teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, bu tür etkinliklerinin süreceğini kaydetti. - İSTANBUL

Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı
Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı
Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı

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Teravih Namazı, Sultanbeyli, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Polis ekipleri, Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde tüm şehitlerin anısına lokma dağıttı - Son Dakika
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