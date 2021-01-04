Son dakika haber | Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
04.01.2021 00:57
Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te polis ekipleri kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yiyecek ve su dağıttı.
Karabük'te polis ekipleri kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için yiyecek ve su dağıttı.
Karabük'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde ekipler, boş kalan sokak ve alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su dağıtımı yaptı. - KARABÜK
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