- Polis ekipleri sürücülere şeker ve tatlı ikramında bulundu - Son Dakika

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- Polis ekipleri sürücülere şeker ve tatlı ikramında bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kısıtlamadan muaf olan sürücülere ve yolculara şeker ve tatlı ikramında bulundu.

Kastamonu'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler ve yolculara, polis ekipleri tarafından şeker ve tatlı ikramında bulunuldu. Daday ilçesinde de Ramazan Bayramı'nda polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Güneş altında kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Daday'da ilçe merkezinde güvenlik amacıyla kurulan kontrol noktalarında ehliyet ve ruhsat kontrolünün ardından izin belgesi sorgulaması yaptı. Daha sonra şoför ve yolcuların bayramlarını kutlayan görevli polisler, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Durdurulan araç içerisindeki yolcu ve şoförler de polislerin bayramını kutlarken, bazı yolcular da polislere hayır duasında bulundu.