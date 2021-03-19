Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ç., isimli şahıstan 3 parça halinde 3.70 gram bonzai ve Y.K., isimli şahıstan 13 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken M.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL para cezası ile 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı