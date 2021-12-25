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Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı - Son Dakika

Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı

25.12.2021 10:21
Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık ve hırsızlık konuları ile ilgili bilgi içeren takvimleri, vatandaşlara dağıttı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık ve hırsızlık konuları ile ilgili bilgi içeren takvimleri, vatandaşlara dağıttı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'nce, hem vatandaşları çeşitli asayiş konularında bilgilendirmek hem de yeni yıllarını kutlamak amacıyla 2021 yılı takvimi hazırlatıldı. Takvimler, TDP ekiplerince halkın yoğun olduğu bölgelerdeki vatandaşlara dağıtıldı. Takvim verdikleri vatandaşların yeni yıllarını kutlayan TDP ekipleri, özellikle dolandırıcılık, uyuşturucu bağımlığı, hırsızlık olaylarına karşı da uyardı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ, polis teşkilatı ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplum problemlerinin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayan, sorununun kaynağına inmek amacıyla görev yaptıklarını söyledi.

Dağıttıkları takvimin de; toplumun genelini ilgilen konularda farkındalık seviyesini arttırmayı amaçladığını belirten Alptuğ, farklı projelerle de bu noktada çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ise, polis-vatandaş ilişkisini en üst seviyede tutmak istediklerinin altını çizdi.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak takvim bastırdıklarını ve vatandaşlara asayiş, uyuşturucu kullanımı konularında çeşitli mesajlar verdiklerini ifade eden Kayhan, "Dağıttığımız takvimde; telefon dolandırıcılığı, evden ve işyerinden hırsızlık, uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddet gibi konulara dikkat çekiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede UYUMA projesi, kadına şiddet konusunda KADES uygulaması gibi vatandaş odaklı hizmetler hakkında bilgiler vererek vatandaşlarımızın duyarlılık seviyesini yükseltmek istiyoruz. Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekiplerimizin bu ve benzer toplumsal konularda topyekun güçlü bir mücadele oluşturulması amacıyla çalışmaları sürecek" ifadelerini kullandı.

Kayhan, suçla mücadelede vatandaşların desteğinin kendilerine büyük güç verdiğini de sözlerine ekledi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı
Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı
Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Polis ekipleri vatandaşa uyarıcı bilgilerin yer aldığı takvim dağıttı - Son Dakika
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