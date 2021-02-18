Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı

18.02.2021 18:23
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı

Son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlarla 'uzay' yazdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatıkları çalışmada Pazarcık ilçesinde 6 iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan iş yerlerinde yapılan aramalarda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan telefonlara el koyan ekipler M.Y., M.K., T.T., C.T., A.İ.Y. ve E.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis de Türkiye'nin uzay programına destek vermek amacıyla kaçak cep telefonlarıyla 'uzay' yazdı.


Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı
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Türk Lirası, Polis, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polis, ele geçirdiği kaçak cep telefonuyla 'uzay' yazdı - Son Dakika


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