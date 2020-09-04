Son dakika haber! Polis FETÖ'nün ormana gömdüğü malzemeleri tek tek çıkardı
Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da ormanlık alanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu.
Antalya'da ormanlık alanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada toplam 31 çuval içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel materyal ele geçirildi. Polis tarafından bölgede yapılan kazıda terör örgütü liderinin kitapları, cep telefonları, Bank Asya yazılı klasörler bulundu. Kazı görüntüleri polis tarafından paylaşıldı. Bulunan malzemeler tek tek işaretlenip numaralandırıldı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA
Son Dakika Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor