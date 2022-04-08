Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika
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Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

08.04.2022 13:26

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Burdur Mehmet AKi Ersoy Üniversitesi MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, asker, polis, şehit polsilerin yakınları, gazi polisler katıldı.

Törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Şehitlerimizi anmak, gazilerimize şükranlarımızı sunmak için buradayız. Katılan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

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Burdur, Polis, Tören, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! POLİS HAFTASI'NDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika


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