Son dakika haber: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarla çok sayıda kaçak ürün ve 3 kişi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında 9 bin 236 adet cinsel içerikli hap, 350 gram nargile tütünü, 530 gram cinsel uyarıcı hap, 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yakalanan 3 şüphelinin yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - GAZİANTEP