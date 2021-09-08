Son dakika haber... Polis, kavgayı durdurmak için havaya böyle ateş açtı - Son Dakika

Polis, kavgayı durdurmak için havaya böyle ateş açtı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kız meselesi yüzünden 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayı durdurmak isteyen trafik polisi, tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 8 sıralarında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. ile H.A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.A. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Polis, kavgayı durdurmak için havaya ateş açtı

O sırada olayı gören bir trafik polisi, kavgayı ayırmak için tabancasıyla havaya ateş açtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan H.A. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Her iki kişinin de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtildi.

Olayın şüphelisi Ç.K, emniyetteki işlemlerin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı.