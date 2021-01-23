Son dakika haber... Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor - Son Dakika

Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün başlayan ve 56 saat kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz şekilde uygulanması için polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 6 noktada uygulama noktaları oluşturularak kısıtlamanın sorunsuz şekilde uygulanması için denetimler yapıldı. Cuma gecesi 21.00 itibari ile başlayan ve 25 Ocak Pazartesi sabah 05.00'a kadar devam edecek kısıtlamada polis ekipleri kavşaklarda oluşturduğu denetim noktalarında sürücü ve yayalara yönelik belge, izin kontrolü yaptı. Ekipler durdukları sürücü ile yayaların izin belgelerini inceleyerek kurallara uygun olup olmadıklarına baktı. Denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı. Denetime takılan sürücülerin büyük çoğunluğunun hastaneye gidip ya da gelen kişiler olması ise dikkatlerden kaçmadı.