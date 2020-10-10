DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastanede tedavisi sürenlerden 2 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 6'ya yükseldi. 16 kişinin ise tedavisi sürüyor. Emniyetten yapılan açıklamada, dışarıdan etil alkol alıp evde el yapımı içki yapanların, ellerindeki etil alkolleri hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği bildirildi.

Davut CAN/ İZMİR, DHA)

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Polis memurları, tıkanan rögarı elleriyle açmaya çalıştı

Bursa'da, polis memurlarının tıkanan rögarı elleriyle açmaya çalıştığı anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde taşkınlara neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa- Yalova karayolu üzerinde tıkanan rögarı açmaya çalıştı. Yol üzerinde trafik kontrolü yapan 2 polis memuru, biriken suyun gittikçe arttığını görünce elleriyle rögarı temizledi. O anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.