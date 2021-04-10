Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı - Son Dakika

Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı

10.04.2021 09:41
Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı, System.String[]

Son dakika haberi... Gaziantep Emniyetinde görevli 29 yaşındaki polis memuru Salih Tunç, genç yaşına rağmen 4. Kitabını yazdı.

Gaziantep Emniyetinde görevli 29 yaşındaki polis memuru Salih Tunç, genç yaşına rağmen 4. Kitabını yazdı. Tunç, son yazdığı 'Masum değiliz hiçbirimiz' kitabını hayranı olduğu Sezen Aksu'dan esinlenerek kaleme aldığını ifade etti.

Çocukluk hayali olan polisliği 3 yıldır sürdüren Salih Tunç, lise yıllarında başladığı kitap yazma serüveninde ise dördüncü kitabını yayımlamanın sevincini yaşıyor. hem polislik mesleğini yapan hem de mesai çıkışı kitaplarına koşan Tunç, iki hedefini de gerçekleştirmenin sevincini yaşadığının altını çizdi.

Hayalleri için birçok şeyden fedakarlık ettiğini belirten Tunç, "Bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor öncelikle aileniz, yaşamınız böyle sosyal aktiviteniz. Bazı şeylerde kendinize zaman ayırmanız gerekiyor ki bu gibi şeylerle uğraşabilesiniz. Baya yorucu bir durum kaleme almak, yazabilmek, bir cümle oluşturabilmek, bunlardan bir kitap çıkarabilmek veya bir hikaye çıkarabilmek kolay değil. Bunun neticesinde hani sadece kitabı çıkarmakla, okutmakla kalmıyor. Bunun sürekli baskı yapılması gerekiyor, sürekli okunması gerekiyor ki bir yerlere gelebilesiniz. Biz bunları başardık, sağ olsun okuyucularımız, ailemiz, çevremiz, mesai arkadaşlarımızın desteğiyle bir yön verdik" dedi.

"Polisiye roman için birikim gerek"

Polis olmasına rağmen polisiye yerine aşk romanları yazan Tunç, her şeyin mesleki hayatla birlikte paralel yaşanmasını gereken bir durum olmadığını kaydetti.

Her insanın hayatında yaşanmışlıklar olduğunu ifade eden Tunç, önemli olanın bunu kaleme alabilmek olduğunu vurgulayarak, "Her insanın yaşadığı duygular vardır. Önemli olan bunları kaleme alabilmektir. İnsanlar genellikle şunu söyler, polissin neden polisiye roman yazmıyorsun. Polisiye romanı yazmak için baya bir şeyler biriktirmek lazım. Bir anda polisiye roman yazılmaz. Ama bir anda belki aşk kitabı veya belki bir roman, şiir veya bir deneme yazılabilir. Tabii ki bunlarda kolay değil ama polisiye roman yazmak için baya bir zaman gerekli, uzun bir zaman gerekli ki hani bazı şeyleri yaşayabilelim" ifadelerini kullandı.

"Güzel yorumlar alıyorum"

Son kitabının 3 yıllık emekle meydana çıktığını belirten Salih Tunç, "2017'nin orta aylarıydı yazmaya başlayalı. Kurgusu baya etkiliydi, kurgusunu sadece ben 1 yılda oluşturdum. Geride kalan yazma süreci 2 yılı buldu. Bir şeyleri yazarken yaşamanız lazım, o kurguyu oluşturduğunuz an bir şeyleri aktarmanız lazım. 2020 Aralık ayında çıktı. Şu anda 2'inci baskısı bitmek üzere baya güzel gidiyor, güzel yorumlar alıyorum" sözlerini kaydetti.

"İkisini bir arada tutmak önemli"

Polis olarak 3. Yılına girdiğini kaydeden Salih Tunç, çocukluğunun hedefinin iyi bir polis olmak olduğunu belirterek, "Polislik geçmişten bu yana vardı aslında hep böyle bir kendime hedef edinmiştim polis olmayı. O, hedeflerim doğrultusunda bir çaba harcadım, emek harcadım ve hedeflerim doğrultusunda polis oldum. Lakin yazarlık bir meslek değil benim için yazan önemlidir. Mesela ikisini bir arada tutmak önemlidir, ikisini bir arada götürmek önemlidir. Nasıl polis olup da bazı şeyleri devam ettirebiliyorsanız bunu da devam ettirmek önemli. Sürekli okutabilmek, okuyabilmek bunlar önemli" şeklinde konuştu.

"Sezen Aksu'ya hitaben"

Sezen Aksu şarkılarından esinlendiğini ifade eden Tunç, "Benim için bu odada gerçekleşiyor. İşten geldiğim zaman, yorgunluğumu, stresimi bu şekilde bu odada atıyorum. Bu şekilde bu odada başlıyorum yazmaya. Aslında Sezen Aksu'ya da hitabendi bu kitap. Kitabı okuyanlarda anlayacaktır. Ondan esinlendim, Sezen Aksu'nun müzikal eserinden. Masum değiliz hi birimiz kitabın isminden de anlaşıldığı gibi romanın içerisinde geçen ne kadar karakter var ise hiçbiri masum değil" ifadelerine yer verdi.

"Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlu olsun"

Mensubu olduğu Türk polis teşkilatının 176'ıncı yıl dönümünü de kutlayan Tunç, "Biz polisler olarak bu vatan ve al yıldızlı bayrak çatısı altında, gururla, huzurla yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Sonuçta huzur verilebilecek bir meslek, gururla ve huzurla bunu yaşatmaya devam edeceğimize emin olabilirsiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı
Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı
Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı
Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı
Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polis memuru 4. kitabını yazdı - Son Dakika


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