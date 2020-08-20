Polis memuru yolda doğum yaptırdığı kadın ve bebeğiyle bir araya geldi - Son Dakika

Adana'da, doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasında doğum gerçekleştiren Hüsne Aslan, kendisine zorlu süreçte yardım eden polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu. Polis memuru Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına alırken duygusal anlar yaşadı. Aslan ailesi, uygulama noktasındaki memurlara tatlı ikram ederken, polis ekipleri de yeni anne olan Hüsne Aslan'a çiçek verdi.

"Bebeğe İsmimi Vermiş Olmaları Çok Güzel Bir Duygu"

Gerçekleştirdiği doğum nedeniyle oldukça mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Demet Çubukçu, "Polis her zamanki gibi imdada yetişti. Araçtan inen beyefendi, doğum yapmak üzere olan bir kadının olduğunu söyledi ve yardım istedi. Biz de önce ambulans istedik ama gelme süresi uzun olacağı, doğum da başladığı için mecbur kaldık ve doğumu gerçekleştirdik. Bebek dünyaya geldi ve çok mutlu olduk. Bebeğe de ismimi vermiş olmaları çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Annelik İçgüdüsüyle Hareket Ettim"

Annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini belirten Çubukçu, "İnsan böyle bir şeye şahit olduğu için gurur duyuyor. O an öyle olması gerektiğini hissettim ve doğumu yaptırdım. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Başta biraz tedirgin olduk ama sonrasında poposuna bir tane patlattık. Ağlamaya başlayınca rahatladık" dedi.