Son dakika: Polis memuru ve bekçi, pitbullun saldırısında yaralandı - Son Dakika

Polis memuru ve bekçi, pitbullun saldırısında yaralandı

SİVAS - Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpek gezdirildiği ihbarı üzerine olay yerine giden bir polis memuru polis ve bekçi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T abisi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı. Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.