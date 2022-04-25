Son dakika haber! Polis memurunu önce darp ettiler sonra silahını aldılar - Son Dakika
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Son dakika haber! Polis memurunu önce darp ettiler sonra silahını aldılar

25.04.2022 10:17
Son dakika haber! Polis memurunu önce darp ettiler sonra silahını aldılar

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta iddiaya göre eşine hakaret eden güvenlik görevlisini site yönetimine şikayet eden polis memuru beklenmedik tepki ile karşılaştı.

Esenyurt'ta iddiaya göre eşine hakaret eden güvenlik görevlisini site yönetimine şikayet eden polis memuru beklenmedik tepki ile karşılaştı.

Site yönetimi önce darp ettiği polis memurunun sonra silahına el koyup "mermi manyağı yaparım" diye tehdit etti. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla bisiklet tamiri için sitenin kullanılmayan kapısını kullanan Yıldız Eren, ile site güvenlik görevlisi arasında tartışma başladı. Güvenlik görevlisi, anneye hakaret edip bir daha o kapıyı kullanmaması konusunda bağırdı. Yaşadığı şok sonrası polis eşini arayan Yıldız Eren, kendisine hakaret edildiğini anlattı. Duruma sinirlenen Yasin Eren, site yönetimini arayarak tartışma başladı.

Telefonda süren tartışma sonrası iftardan sonra site yöneticisi Murat M., konuşmak için Yasin Eren'i aşağıya çağırdı. Yanında yaklaşık 10 kişilik grupla Eren'in yanına gelen Murat M. iddiaya göre "Polisliğine güvenme, adam ol seni mermi manyağı yaparım" diyerek tehditte bulundu. Duydukları karşısında deliye dönen polis memuru Yasin Eren ile grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Grup, polis memurunu önce dövüp sonra arabaya yaslayıp silahını aldı. Daha sonda ormanlık bir alana götürmek istenilen polis memuru ellerinden kaçarak polis ekiplerine haber verdi.

6 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri Murat M., Muhammet M., Abdullah M., Kaan G., Volkan S., Mehmet Salih A.'yı gözaltına alındı. Polis memuru Yasin Eren ise darp raporu almak için hastaneye götürüldü. Yaşanan olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat - İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polis memurunu önce darp ettiler sonra silahını aldılar - Son Dakika


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