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POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI - Son Dakika

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

22.02.2022 12:31

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından polis merkezine ateş edilmesiyle devam eden olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından polis merkezine ateş edilmesiyle devam eden olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki grubun 2020 yılında Esenyurt'ta meydana gelen cinayet olayının ardından kan davalı oldukları tespit edildi.

Büyükçekmece, Mimaroba mahallesinde 20 Şubat 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahların çekildiği olayın ardından bir grup şikayetçi olmak için karakola gitti. Ancak karşı gruptan karakolda bulunanlara yönelik yeniden silahı saldırı gerçekleştirildi. Polis merkezinin de isabet aldığı olayın ardından alarma geçen polis bir otomobilin içinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada 1. grupta bulunan şüpheli Erdal A.'nın kardeşi Cüneyt Arslan'ın (27) 2020 yılında Esenyurt'ta öldürüldüğü, bu nedenle 2. grupta bulunan Kenan E. ve ailesi aralarında kan davası oluştuğu tespit edildi. İki grubun olay sırasında Büyükçekmece, Muratpaşa Mahallesi'nde karşılaştığı ve birbirlerine ateş ettikleri öğrenildi. Saldırının saatler sonra bu kez polis merkezi önünde devam ettiği belirlendi.

Polis merkezi önünde silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mahsun A., Ecevit A., Fevzi A. ve Okan A.'nın aralarında bulunduğu 6 şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiler. Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen 3 adet tabanca ise başka bir suçta kullanıp kullanılmadığının tespiti için polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

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POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Çaldığı motosikleti sahibine para karşılığında satmaya çalıştı Çaldığı motosikleti sahibine para karşılığında satmaya çalıştı İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Büyükçekmece, Esenyurt, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ SALDIRI; 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI - Son Dakika
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