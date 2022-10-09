Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi - Son Dakika
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Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

09.10.2022 11:32
Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde A.D. isimli vatandaşı gece yarısı darp edip telefonunu gasp eden M.K. ve B.D. isimli şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 2 zanlı, Güven Timlerinin yaptıkları operasyonda evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada A.D'ye ait cep telefonu da bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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