Son dakika haber: Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi - Son Dakika

Son dakika haber: Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
Gelen son dakika haberine göre - Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi Samsun'da ehliyetle geldiği için sınava alınmayan genci motosikletle nüfus müdürlüğüne götürerek nüfus bilgisi kağıdı almasını sağlayan motosikletli trafik polisi genci son saniyede sınava yetiştirdi.
- Polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi
SAMSUN - Samsun'da ehliyetle geldiği için sınava alınmayan genci motosikletle nüfus müdürlüğüne götürerek nüfus bilgisi kağıdı almasını sağlayan motosikletli trafik polisi genci son saniyede sınava yetiştirdi.
Samsun'da Canberk Balaban adlı genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Sema Cengiz Büberci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Yanında kimlik yerine ehliyet getiren Canberk Balaban, kendisine ehliyetle sınava alınamayacağını söylenince çaresiz ne yapacağını şaşırdı. Kapıların kapanmasına 7 dakika kala okulun bahçesindeki polislerin yanına koşan Canberk Balaban, ehliyetle geldiğini, ancakeihliyetin geçerli olmadığını söyleyip nüfus müdürlüğüğüne gidip evrak alması gerektiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bu sırada Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdünlüğü'nde görevli Şahin diye adlandırılan motosikletli trafik polisi Halil Gökmen Canberk Balaban'ın yardımına koştu. Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi. Canberk Balaban trafik polisin sayesinde okulların kapısının kapanmasına son saniyeler kalan sınava yetiştirilerek bir yıllık emeği boşa gitmemiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:22 Kaynak: İHA
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