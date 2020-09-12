Son dakika haberleri: Polis sokak sokak gezerek korona virüs denetimi yaptı - Son Dakika

Polis sokak sokak gezerek korona virüs denetimi yaptı

KARABÜK - Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kentin farklı bölgelerinde sokak sokak gezerek maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Kurban Bayramı'nın ardından Türkiye genelinde korona virüs salgının hızla artmasının ardından alınan ek tedbirler çerçevesinde Karabük'te polis ekipleri ve bekçiler iş yerleri ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Uygulama kapsamında karantinada bulunan vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklı kontrol amaçlı kimlik kontrolü yapılırken, maske takmayanlara uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.

Sosyal mesafe konusuna da dikkat çeken ekiplerin uygulaması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, trafik ekipleri de şehiriçi ulaşımı yapan minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu denetlemesi yaptı.