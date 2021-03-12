Son dakika haber! Polis şüpheyle durdurdu, üzerinden tarihi eserler çıktı - Son Dakika

SİVAS'ın Zara ilçesinde, polis ekiplerince şüpheyle durdurulup, aranan kişinin üzerinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke bulundu.

Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında, şüphe üzerine 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerini arayan ekipler, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 haç, 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirdi. Malzemeler, incelenmesi için Sivas Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.