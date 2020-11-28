Son dakika haber! Polis uygulaması için duran TIR'a çarptı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polis uygulaması sırasında duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ufuk Akgün yaralandı. Aynı yöne giden bir kargo aracı da kazaya karışmamak için sürücüsü manevra yapınca, yoldan çıktı.

?Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, Özkan Öztaş yönetimindeki 41 KG 426 plakalı TIR'ı durdurdu. Bu sırada telefon görüşmesi yaptığı iddia edilen Ufuk Akgün yönetimindeki 41 YE 027 plakalı TIR ise Öztaş'ın TIR'ına çarptı. Arkadan gelen bir kargo aracı ise sürücüsü kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. Kazada Ufuk Akgün yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Ufuk Akgün, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.