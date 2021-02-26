Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uzunmustafa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Uzunmustafa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, satışa hazır vaziyette 3 parça halinde 3 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan ayrıca adli işlem uygulandı. - DÜZCE