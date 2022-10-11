Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı

11.10.2022 00:57
Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 14 kilo 150 gram esrar, 598 gram sentetik uyuşturucu, 285 gram skunk maddesi, 137 gram metamfetamin, 113 gram uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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