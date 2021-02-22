Son dakika haber! Polis uyuşturucuyu çoraplarda buldu - Son Dakika

Tekirdağ'da eve yapılan operasyonda çoraplara gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada, fişeklenmemiş halde net 267.85 gr uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, fişeklenmiş halde 63 fişek uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, fişeklenmiş halde 31 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan peçeteler, çok sayıda saç tokası, kilitli poşet, makas, uyuşturucu madde ölçeklemesinde kullanılan telefon kartı, 2 adet defter ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan M.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ