Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi

03.03.2022 23:25
Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Polis ekipleri, yaralıyla, "Hareket etme. İyisin, 112 ekipleri geliyor" diyerek moral verdi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye istikametinden Alanyurt'a seyir halinde olan Serdar K. (30) yönetimindeki 16 AC 0256 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Yusuf A.'ya (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, yaralıya "Hareket etme. İyisin. Yerinden kalkma. 112 ekipleri geliyor" deyip moral vererek başından ayrılmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi
Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi
Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi
Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi

YORUMLAR
500
Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Otomobil, İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:15 Savaşın 8. gününde Rusya'nın hava saldırısı sonucu 33 sivil yaşamını yitirdi
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 23:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Polis yaralının başında bekleyip moral verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement