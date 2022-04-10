Son dakika haber... Polisario Cephesi, İspanya ile "temaslarını" askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Polisario Cephesi, İspanya ile "temaslarını" askıya aldı

10.04.2022 17:48
Son dakika haber... Polisario Cephesi, İspanya ile "temaslarını" askıya aldı

Son dakika habere göre Batı Sahra'da ayrılık yanlısı Polisario Cephesi, İspanya'nın bölgeyle ilgili son dönemde aldığı tutumları gerekçe göstererek "temaslarını" askıya aldığını duyurdu.

Batı Sahra'da ayrılık yanlısı Polisario Cephesi, İspanya'nın bölgeyle ilgili son dönemde aldığı tutumları gerekçe göstererek "temaslarını" askıya aldığını duyurdu.

Polisario Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümeti ile Sahra halkının "davasını kullanmaktan uzaklaşana kadar" temasların askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sahra halkının kendi kaderini tayin etme ve uluslararası alanda tanınmış ülkesinin sınırlarına saygı gösterene kadar İspanya Hükümeti ile temaslarını askıya almıştır." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, kararın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "Batı Sahra'da Sahra halkının bağımsızlığına ilişkin devredilemez haklarının alınmasına" yönelik planlara destek vermesinin ardından verildiğine işaret edildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, 14 Mart'ta Fas Kralı 6. Muhammed'e Rabat yönetiminin Batı Sahra sorununun çözümü için önerdiği "özerklik planını" doğru bulduklarını ifade eden bir mektup göndermişti.

-Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976 yılında çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

YORUMLAR
500
Fas ile İspanya arasında deniz ulaşımı yeniden başladı Fas ile İspanya arasında deniz ulaşımı yeniden başladı

İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Polisario Cephesi, İspanya ile 'temaslarını' askıya aldı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:06:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Polisario Cephesi, İspanya ile "temaslarını" askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement