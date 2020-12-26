Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi - Son Dakika

Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi

26.12.2020 18:43

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polis ekiplerine turist olduğunu söyleyen yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki işlek meydan ve caddelerde de sakinlik yaşandı.

Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan kişilere izin belgelerini sordu, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki uygulama sırasında durdurduğu araçtaki kişiden izin belgelerini istedi.

Ekipler, üzerinde çalışanı olduğu ambalaj firmasının üniforması bulunan ve turist olduğunu söyleyen Afganistan uyruklu Haseeb A'ya (22) çalıştığı iş kolunun sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi

Para Cezası, Denizli, turist, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polise turist olduğunu söyleyen yabancı uyrukluya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi - Son Dakika


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