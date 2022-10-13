Son dakika haberi! Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: "4 kere dosya yaktım" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: "4 kere dosya yaktım"

13.10.2022 00:32

Son dakika 3. sayfa haberi... Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: "4 kere dosya yaktım" Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: "4 kere dosya yaktım"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmaması için ısrarcı olan sürücü Ahmet İ. (46), "4 defa dosya yaktım" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Kaçmaya Çalıştı

Uygulamada polis ekiplerini gören sürücü Ahmet İ., 16 ZV 506 plakalı hafif ticari aracıyla geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polise yakalanan sürücü Ahmet İ., "Yapma komserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. 4 defa dosya, ehliyet dosyası yaktım, alamadım. Yalan da söylemem yani." dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: '4 kere dosya yaktım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: "4 kere dosya yaktım" - Son Dakika
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