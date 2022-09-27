TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Gezer'in tabutuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuz verdi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Gezer, törenin ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika