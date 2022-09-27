Son dakika gündem: Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2)

27.09.2022 09:38

Son dakika haberleri... TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muğdat Camisi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Gezer'in tabutuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da omuz verdi. Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Gezer, törenin ardından Akbelen Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polisevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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