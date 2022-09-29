Son dakika haberi | POLİSEVİNE SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU ÖZTÜRK FACİAYI ÖNLEDİK - Son Dakika
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Son dakika haberi | POLİSEVİNE SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU ÖZTÜRK FACİAYI ÖNLEDİK

29.09.2022 20:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de polisevi saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk (49), o anda polisevinde yaklaşık 100 kişinin olduğunu belirterek, Teröristlerin içeri girmesine engel olarak faciayı önledik dedi.

MERSİN'de polisevi saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk (49), o anda polisevinde yaklaşık 100 kişinin olduğunu belirterek, Teröristlerin içeri girmesine engel olarak faciayı önledik dedi.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 5 çocuk babası polis memuru Abdulkadir Öztürk, yaşananları gazetecilere anlattı. Olay anında nöbet kulübesinin yanında olduğunu belirten Öztürk, Sesleri duyunca zeytin ağaçlarının arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Çıkar çıkmaz bacağımdan yaralandım. Ardından ben de karşılık verdim dedi.

'FACİAYI ÖNLEDİK'

Teröristlerle yakın temas sağladıklarında yaşananları aktaran Öztürk, O anda polisevinde 100'e yakın insan vardı, bir facia olabilirdi. Teröristlerin içeri girmesine engel olarak faciayı önledik. Teröristlerle aramızda 30 metre mesafe vardı. İnsanın aklına hayatının sonuna geldiği, vatanına, milletine canını feda edebileceği geliyor. Ateşin içine giriyorsun, ölüm aklına gelmiyor. Bir candır, vatanıma feda olsun. Arkadaşım şehit oldu keşke ben de olabilseydim. Bize nasip olmadı diye konuştu.

'KENDİLERİNİ PATLATMA ANINA ŞAHİT OLDUK'

Teröristlerin kendilerini patlatma anına şahit olduklarını ifade eden Öztürk şunları söyledi Ben vurulmuş yerde yatarken kulübeye el bombası attılar. Ardından kendilerini patlattılar. 5 çocuğum var. O an gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, o anda çocuklar gözünün önüne geliyor. Yine de o anda diyorsun ki 'Bir canım var, vatana millete feda olsun.' O an bir yere saklanayım filan diye düşünmüyorsun. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | POLİSEVİNE SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU ÖZTÜRK FACİAYI ÖNLEDİK - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | POLİSEVİNE SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU ÖZTÜRK FACİAYI ÖNLEDİK - Son Dakika
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