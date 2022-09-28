Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada

28.09.2022 13:13
Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada

Son dakika haberi: MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında mahalle bekçisinin, PKK'lı 2 kadın teröristi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında mahalle bekçisinin, PKK'lı 2 kadın teröristi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, pazartesi günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan 2 terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan 1 kadın, vücuduna isabet kurşunla 2 kişi ise patlamada yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, 1'ini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Teröristlere geçit vermeyip, katliamı önlerken şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Gezer, Mersin'de törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Saldırıda yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON ANA KADAR ÇATIŞMAYA DEVAM ETMİŞŞehit Sedat Gezer'in 2 teröristle çatıştığı anların ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Tabancası ile elinde otomatik tüfek bulunan 2 teröristle çatışan Gezer'in, teröristlerden 1'ini vurarak etkisiz hale getirdiği anlar, görüntülerde yer aldı. Son ana kadar teröristlerle çatışan Gezer'in görüntüleri, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i akla getirdi. Sekin de terör saldırısında son ana kadar teröristlerle çatışmış, 1'ini vurup etkisiz hale getirdikten sonra şehit olmuştu.Polisevine saldırıda bölgedeki bekçiler de PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu. Bir bekçinin silahıyla müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Polisevi, Mezitli, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada - Son Dakika

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