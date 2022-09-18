Son dakika haber: Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest

18.09.2022 21:35
Son dakika haber: Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunun bıçakla yüzünden yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan E.K.(19), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunun bıçakla yüzünden yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan  E.K.(19), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 16 Eylül saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası çıkan kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, sokakta karşılaştıkları E.K.'ye, elindeki bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yı yüzünden yaraladı. Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu idda edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi Gaziler ve şehit yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı Pakistan'da Sellerden Zarar Gören Bölgelere Geçici Çadırlar Kuruldu Pakistan'da Sellerden Zarar Gören Bölgelere Geçici Çadırlar Kuruldu
Kaynak: DHA

Osmangazi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement