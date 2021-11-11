Son dakika haber... Polisi harekete geçiren şüpheli paket turşu bidonu çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta Kadırga Caddesi'nde yola düşen şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler; paketin turşu bidonu olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kadırga Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir araçtan düştüğü tahmin edilen kutuyu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba ihma ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri paketi incelediğinde paketin turşu bidonu olduğu anlaşıldı. Rahat bir nefes alan ekipler bidonu da alarak olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK