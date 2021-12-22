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Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika

Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

22.12.2021 17:02
Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan (19) hakkında da suç yardım etmekten 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran'da motosikletlerle şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Ercan Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özturan'ın annesi, eşi ve kız kardeşi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

'PUSUYA DÜŞTÜĞÜMÜ HİSSETTİM'Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Fatih Özturan hakkında, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Fatih Özturan ile tutuksuz yargılanacak olan oğlu Efe Özturan'ın ifadelerine de yer verildi.Fatih Özturan ifadesinde pusuya düşürüldüğünü hissettiğini belirtip, "Yüzde 1 bile polis olduklarını bilseydim, bu işi yapmazdım. Karşılık gelince de oğlumu kurtarmak için arabadan ben de rastgele ateş ettim. Kimseyi öldürme kastıyla ateş etmedim. Pişmanlıktan başımı zemine vurdum. Kesinlikle ateş ettiğim kişilerin polis olduklarını bilmiyordum, pişmanım" dedi. İddianamede, Özturan'ın herhangi bir lakabının olmadığını, namaz kıldığı için kendisine 'Hoca' denildiğini söylediği de vurgulandı.'POLİSİN DUR UYARISINI DUYMADIM'Fatih Özturan ifadesinde, polisin 'Dur' ve 'Polis' ihtarını duymadığını, duymuş olsaydı silahını kullanmayacağını söyledi. Kendisini takip eden motosikletli kişileri hasmı zannettiğini öne süren Özturan, bu nedenle bulunduğu konumdan polis memurlarının karın bölgelerini hedef alarak öldürmek kastıyla ateş ettiğini kaydetti. Özturan, hobi amaçlı ve hasımları olduğu için can güvenliğini sağlamak için silah taşıdığını iddia etti.Tutuksuz yargılanacak olan Efe Özturan iddianamedeki ifadesinde ise, "Olay sırasında şokta olduğum için yaşananları detaylı olarak hatırlamıyorum. Ben demire vurduktan sonra babam ateş etmeye başladı. Daha sonra bana 'Bas gaza' dedi. Babam ateş edene kadar takip edildiğimizi fark etmemiştim" dedi.

Bu arada, 16 şüpheli hakkında silah kaçakçılığı suçundan yürütülen soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Polis Memuru, Bodrum, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak - Son Dakika


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