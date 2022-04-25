Son dakika haber | Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: 4 kez üfledi olmadı, 5'inci denemede testten geçti - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: 4 kez üfledi olmadı, 5'inci denemede testten geçti

25.04.2022 19:37
Son dakika haber | Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: 4 kez üfledi olmadı, 5'inci denemede testten geçti

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü, park halindeki araca çarptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü, park halindeki araca çarptı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve alkolmetreyi beşinci denemede üfleyebilen sürücü, 3.24 promil alkollü çıktı.

Saih Omurtak Caddesi'nden Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiine giriş yapan M.G.G. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik polisinin ikna etmesiyle araçtan inen sürücünün konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı ortaya çıkan M.G.G'nin 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Bahçelievler, Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: 4 kez üfledi olmadı, 5'inci denemede testten geçti - Son Dakika


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