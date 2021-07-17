Son dakika haber... Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Polisin arama yaptığı evde tarihi sikkeler çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette polis ekiplerince yapılan aramalarda 47 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette polis ekiplerince yapılan aramalarda 47 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Darıca'da bir adreste tarihi eserlerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekiplerince ikamette yapılan aramalarda 47 adet farklı tür ve boyutlarda tarihi eser niteliği taşıdı düşünülen sikkeler ele geçirildi. Sikkelere el koyan polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi de gözaltına aldı. - KOCAELİ

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