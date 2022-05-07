Son dakika haber | Polisin dikkatinden kaçmadı, kopya girişimi engellendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisin dikkatinden kaçmadı, kopya girişimi engellendi

07.05.2022 10:02
Son dakika haber | Polisin dikkatinden kaçmadı, kopya girişimi engellendi

Son dakika gelişmesine göre Van'da sınavda kopya çekmek için cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği polisin dikkati sonucu bulundu.

Van'da sınavda kopya çekmek için cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği polisin dikkati sonucu bulundu. Yakalanan 4 şüpheli şahısla ilgili adliye soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimiz 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cerrahi maske içerisine kurulmuş iletişim düzeneği, 1 adet iletişim/haberleşme düzeneği, 1 adet kulak içi gizli kulaklık, kopya düzeneğinde kullanılmak üzere çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı" denildi. - VAN

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisin dikkatinden kaçmadı, kopya girişimi engellendi - Son Dakika


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