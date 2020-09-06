Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü polisle yaşanan kovalamaca esnasında ters yöne girerek kaza yaptı.

Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı, System.String[]

Fatih'te polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü polisle yaşanan kovalamaca esnasında ters yöne girerek kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra motosikleti terk ederek kaçan şüpheli, polisle yaşanan kovalamacada çevreye silahla ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında Fatih Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri motosikleti çevirmek istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak cadde üzerinde ters yöne giren şüpheli, motosikleti ile kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde terk ederek ara sokaklara kaçan şüpheli, arkasından gelen polis ekiplerinden kurtulmak için çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

"2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım"

Olayın yaşandığı esnada motosiklet kazasının yaşandığı alana yakın olduğunu söyleyen Zeynep Çelik,

"Motosiklet ters yönden geldi, 2-3 takla attı. Daha sonra şüpheli ağaca vurdu başını ve kaçtı gitti. Ben 2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Ben silah seslerini duymadım ama 2 polis ekibi vardı o şahıs kaçarken zaten arkasından gittiler. Kaçan şahıs gençti, 18-20'li yaşlardaydı. " diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde terk edilen motosiklet üzerinde yaptığı inceleme sonrası motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını kontrol ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Motosiklet, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 01:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

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