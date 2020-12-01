Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada - Son Dakika

BURSA'da, kardeşinden çaldığı kamyonet ile polisten kaçan E.K. (27), 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin olduğu çekiciye çarpınca yakalandı. 5 kişilik aile kazada hafif yaralandı. Polis ekiplerinin yolu ekip otolarıyla kapatıp, kaza yapan kamyonete doğru koştukları anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, 34 AF 0508 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri kamyoneti takibe aldı. Plaka sorgusundan çalıntı olduğu saptanan kamyonet, zaman zaman ters yöne girerek, trafiği tehlikeye attı. Polis ekiplerinin, havaya ateş açmasına rağmen sürücü kaçmaya devam etti. Kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çekicide bulunan 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Kazanın ardından kamyonetten inip, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin havaya ateş açarak durdurmasıyla yakalandı. E.K. olduğu tespit edilen sürücünün, kardeşi M.K.'ya (23) ait kamyoneti çaldığı ortaya çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı.Öte yandan şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan 20 dakikalık kovalamaca, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.YAKALANMA ANI KAMERALARDA

Görüntülerde, polis ekipleri, Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen kamyoneti durdurmak için araçlarıyla yolu kapatıyor. Polis aracını gören E.K. yoluna devam etmek için manevra yaptığı sırada çekiciye çarpıyor. Kaza üzerine polisler, kamyonete doğru koşuyor. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalanıyor.