Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada

01.12.2020 11:19
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada, System.String[]

Son dakika gündem haberi... BURSA'da, kardeşinden çaldığı kamyonet ile polisten kaçan E.K. (27), 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin olduğu çekiciye çarpınca yakalandı.

BURSA'da, kardeşinden çaldığı kamyonet ile polisten kaçan E.K. (27), 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin olduğu çekiciye çarpınca yakalandı. 5 kişilik aile kazada hafif yaralandı. Polis ekiplerinin yolu ekip otolarıyla kapatıp, kaza yapan kamyonete doğru koştukları anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, 34 AF 0508 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri kamyoneti takibe aldı. Plaka sorgusundan çalıntı olduğu saptanan kamyonet, zaman zaman ters yöne girerek, trafiği tehlikeye attı. Polis ekiplerinin, havaya ateş açmasına rağmen sürücü kaçmaya devam etti. Kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine seyir halindeki 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çekicide bulunan 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

Kazanın ardından kamyonetten inip, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin havaya ateş açarak durdurmasıyla yakalandı. E.K. olduğu tespit edilen sürücünün, kardeşi M.K.'ya (23) ait kamyoneti çaldığı ortaya çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Öte yandan şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan 20 dakikalık kovalamaca, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.YAKALANMA ANI KAMERALARDA

Görüntülerde, polis ekipleri, Demirtaş Yolu Caddesi'nde ilerleyen kamyoneti durdurmak için araçlarıyla yolu kapatıyor. Polis aracını gören E.K. yoluna devam etmek için manevra yaptığı sırada çekiciye çarpıyor. Kaza üzerine polisler, kamyonete doğru koşuyor. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalanıyor.


Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada

Kamyonet, Polis, Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı
Aliyev Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak         
11:46
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş         
11:40
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı         
11:19
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı         
10:41
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?         
09:53
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei