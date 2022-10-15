Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı

15.10.2022 00:57
Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkeği bıçakla kovalayan kadın, polis ekiplerinin geldiğini görünce intihara kalkıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkeği bıçakla kovalayan kadın, polis ekiplerinin geldiğini görünce intihara kalkıştı. Elindeki bıçak alınan kadın, çantasından çıkardığı ikinci bıçakla yine intihara kalkıştı. Öfkeli kadın, bir anlık dalgınlığından yararlanan polis tarafından etkisiz hale getirilerek ambulansa alındı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menekşe S., ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği bıçakla kovalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Menekşe S. tarafından kovalanan erkeği ekip aracına bindirdi. Kadın ise otobüs durağına yaslanarak yere oturdu. Menekşe S., kendisine yaklaşmak isteyen polislere elindeki bıçağı göstererek, "Bir adım daha atarsanız karnıma saplarım" tehdidinde bulundu. Kadını ikna çalışmalarına çevredeki bir market görevlisi kadın da dahil oldu. Market görevlisi eli bıçaklı kadına yaklaşarak başını okşadığı sırada bu durumu fırsat bilen polisler, bıçağı alarak kadını etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Menekşe S. tekrar yere otururken, polisler de olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Yerde oturduğu sırada çantasından ikinci bir bıçak çıkartan Menekşe S., polislere 'Yaklaşırsanız kendimi keserim' tehditlerine devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menekşe S.'nin sol kolundaki yaraya müdahale etmek istedi. Ancak Menekşe S., onların da yaklaşmasına izin vermedi. Polislerin ikna etme girişimleri sürdüğü sırada bir polis memuru Menekşe S.'ye arkadan yaklaşarak elindeki bıçağı aldı. Ambulansa bindirilen Menekşe S., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı - Son Dakika

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