Son dakika haber: Polisin kumar oynayan şüphelileri çatıda kovaladığı baskın anbean kaydedildi - Son Dakika

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığı tespit edilen derneğe baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi başka binaların çatısında kaçmaya çalıştığı sırada nefes kesen kovalamacayla yakaladı. Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis baskını anbean kaydedildi. Dernekteki kumar oynandığı ihbarını yapan kişinin ise 2 kardeşinin yakalanan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan Artvin Hopalılar Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği ve Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen içeridekiler kapıyı açmadı. İçeriden gelen sesler üzerine ekipler, derneğin bulunduğu sokak ve arka sokağında güvenlik önlemi aldı.

BİNALARIN ÇATILARINDA YAKALANDILARBazı şüphelilerin, binanın çatısına çıkarak, yan evlerin çatısına atladığı görüldü. Bunun üzerine benzerine film sahnelerinde rastlanılan kovalamaca yaşandı. Ekipler başka binanın çatısına çıkarak, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir şüpheli, sokakta bulunan başka birine ait balkonda saklandığı sırada yakalandı. Diğer 5 şüpheli ise binaların çatısında kaçtığı sırada polis ekipleri ile yaşanan nefes kesen kovalama sonucu yakalandı.KAMERALARLA DERNEĞİN ÇEVRESİNİ İZLEDİKLERİ BELİRLENDİKumar oynatılan derneğe giren ekipler, şüphelilerin binanın çevresine kurduğu güvenlik kameralarıyla dışarıyı izlediklerini tespit etti. Kimlikleri Ümit Ö. (39), Cihan A. (38), Selami A. (40), Cemallettin Y. (54), Yunus Emre O. (26), Aykut A. (58), Serkan M. (42) ve Ceyhan A. (40) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL ceza uygulandı. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.AĞABEYLERİ İHBAR ETMİŞ

Öte yandan dernekte kumar oynandığı ihbarını, içeride akrabalarının kumar oynadığını öne süren C.A.'nın yaptığı ortaya çıktı. Gazetecilere konuşan Aslan, "Kardeşlerimin bana borcu vardı. Ondan ihbar ettim. İçeride benim 2 öz kardeşim var. Bunlar kumar oynarsa her gece polislere ihbar edeceğim" dedi.

- Bursa