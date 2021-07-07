Üye Girişi
Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti - Son Dakika

Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti

07.07.2021 19:42

Son dakika habere göre - Polisin şehit hassasiyeti Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde şehit isimleri ve minyatürlerin bulunduğu aracın sürücüsü seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu.

- Polisin şehit hassasiyeti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde şehit isimleri ve minyatürlerin bulunduğu aracın sürücüsü seyir halindeyken polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan aracın sürücüsü, şehir şehir gezerek şehitlere dikkat çektiğini söyledi.

Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi çekti. Herkesin merak ettiği aracın sahibi ortaya çıktı. Trafik ekipleri, 42 PS 934 plakalı aracı Metal Sanayi Bölgesi kavşağında durdurdu. Sürücü Fetih Ahmet Ortaç, "Aracımızı şehitlerimiz unutulmasın diye bu hale getirdik. Şehir şehir gezeceğiz inşallah" dedi. Bu durumu gören polis ekipleri, şehitlere olan hassasiyetinden ötürü sürücüyü sadece uyardı. Yoluna devam eden sürücü, şehitlerin isimlerini doğu vilayetlerinde göstermek için yola çıktı.

Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti
Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti

İnegöl, Bursa, Polis, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü 00:24 Gökhan Alkan aşka geldi! Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye methiyeler düzdü Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı 23:27 Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 22:06 Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 03:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Polisin şehit hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement