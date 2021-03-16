Son dakika haber: Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde esrar çıktı
16.03.2021 15:39
Son dakika 3. sayfa haberi: Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptıkları detaylı aramada kubar esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan B.K., K.B., S.K. ve M.H. gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇORUM
Son Dakika Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz