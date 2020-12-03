Son dakika haber... Polisin şüphesiyle yolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan R.S.D ve M.Ö isimli şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada naylon poşet içerisinde 121 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak R.S.D ve M.Ö isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gerekli soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ