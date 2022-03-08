Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2022 13:54
Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana, Mersin ve Osmaniye'de polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere ve meslektaşlarına karanfil verdi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere ve meslektaşlarına karanfil verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda kadın sürücülerin araçlarını durdurup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Polisler, hem kadın sürücülere hem de yanlarında yolculuk eden kadınlara karanfil verdi.

Trafik denetlemesi için durdurulduklarını düşünen kadın sürücüler, günlerini kutlayıp kendilerine karanfil veren polislere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de makamında ağırladığı kadın polislere karanfil verdi.

Mersin ve Osmaniye

Mersin'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislere karanfil ve teşekkür belgesi verildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, müdürlükte düzenlenen programda kadın polislerle bir araya geldi. Aslan, kadınlara karanfil ve teşekkür belgesi verdi.

Osmaniye'de de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere polisler tarafından çiçek ve broşür dağıtıldı.

Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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